Der Biene als Teil der Schöpfung und ihrer Bedeutung für den Menschen widmeten sich im vergangen Jahr zwölf Mädchen und Jungen auf Einladung des Kinder- und Jugendclubs Benshausen in einem Jahresprojekt. Maya Roth, Sozialpädagogin und dessen Leiterin, sowie Sozialpädagogin und Jung-Imkerin Christin Keiner, in deren Garten eine Projekt-Bienenbeute aufgebaut, gestaltet, mit Bienen bevölkert und beobachtet wurde, entdeckten gemeinsam mit den Kindern die Lebensweise, Entwicklung und Bedeutung der wichtigen Hautflügler. Die spannenden Projekttage entwickelten sich zu einem vollen Erfolg, an die in diesem Jahr in veränderter Form angeknüpft werden soll.