Glitzer auf der Haut, geflochtene Haare, Yoga-Matte unterm Arm: Amelie Rauch und ihre Freundinnen Romina und Romina aus Coburg waren vorbereitet. Sie waren auf die Lange Heide nach Hildburghausen gekommen, weil sie Magie erleben wollten. Gerade eingetaucht in die Welt aus Klängen und Achtsamkeit, kam heftiger Regen. Eine Frau winkte sie kurzerhand in ihren Pavillon. Ein Moment liebevoller Hilfsbereitschaft, wie er gut zur Festivalidee passen sollte, die erstmals 2025 im Museum in Kloster Veßra gelebt wurde.