Amtsinhaber kehrt nach München zurück

Die vorgezogene Neuwahl, etwa ein Jahr vor der nächsten regulären Kommunalwahl in Bayern, wurde in Ingolstadt notwendig, weil Amtsinhaber Christian Scharpf (SPD) ab März Wirtschaftsreferent in München ist. Scharpf möchte aus familiären Gründen in die Landeshauptstadt zurück. Der Jurist hatte früher bereits für die Stadt München gearbeitet.