In einem fulminanten Showdown wird Sahin schließlich von der zunächst sehr zurückgenommen, kopflastig und eher fein erscheinenden Krieger mehr als tatkräftig unterstützt. Eine erste Annäherung der beiden Ermittlerinnen also - wie mag ihr Verhältnis weitergehen? Die neuen Kieler "Tatorte" drei und vier sind bereits abgedreht und sollen 2027 darüber Auskunft geben. Auch die Dreharbeiten für zwei darauffolgende Filme stehen kurz bevor. Und wie sieht es mit der Zusammenarbeit der beiden Hauptdarstellerinnen aus - schon gut eingespielt? "Absolut", antworten beide der dpa wie aus einem Munde. Und Schuch fügt hinzu: "Wir sind schon zwei alte Hasen".