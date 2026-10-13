Hamburg (dpa/lno) - Anna Nowak ist tot - offensichtlich ein Opfer ihres Drogenkonsums. Leblos liegt die junge Kripo-Beamtin auf dem Fußboden eines kleinen Holzhauses an einem See mitten im Wald, als neben großem Polizeiaufgebot auch die neue Kieler Hauptkommissarin Mila Sahin (Almila Bagriacik) eintrifft. Verzweifelt schreit Sahin ihre Betroffenheit über die Wasserfläche hinaus. Auch, weil sie sich schuldig fühlt. Hat sie sich zu wenig um ihre labil wirkende Freundin aus alten Berliner Polizeischultagen gekümmert, war sie ihr gegenüber nicht aufrichtig genug?