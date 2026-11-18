Las Vegas - Formel-1-Pilot Valtteri Bottas wird auch in der kommenden Saison für das US-Team Cadillac starten. Der 37-jährige Finne geht damit 2027 erneut an der Seite von Sergio Perez (36) aus Mexiko ins Rennen. Perez hat vor kurzem einen Vertrag bis Ende 2029 unterzeichnet. Cadillac gab nun die Personalie Bottas kurz vor dem Grand Prix von Las Vegas bekannt. Bottas fährt schon seit 2013 in der Formel 1. Bei Cadillac galt der Routinier zuletzt als Wackelkandidat für 2027. Der US-Neuling wartet in seiner Premierensaison noch immer auf den ersten Zähler.
Zweiter Fahrer neben Perez Formel-1-Pilot Bottas startet auch 2027 für Cadillac
dpa 18.11.2026 - 21:28 Uhr