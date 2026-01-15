Zweite Phase des Gaza-Plans: Palästinensische Technokratenregierung trifft sich in Kairo

Palästinensischen Angaben zufolge besteht die Übergangsregierung aus 14 Mitgliedern, darunter auch eine Frau. Einige stammen aus dem Gazastreifen, andere aus dem Westjordanland. Der Leiter des Gremiums, Ali Schaath, war früher stellvertretender Verkehrsminister der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA), die Teile des Westjordanlandes verwaltet. Israel hat sich in der Vergangenheit vehement dagegen ausgesprochen, dass die PA in Zukunft eine Rolle im Gazastreifen spielen könnte.