Zweite Medaille in Lenzerheide "Einfach glücklich": Preuß holt Silber bei Biathlon-WM

Mittlerweile wird sie im Team "Oma" genannt, sie ist die einzige deutsche Biathletin, die schon 30 Jahre ist. Preuß ist Vorbild für die junge Generation und hat im Teamhotel das Privileg, als einzige in einem Einzelzimmer zu wohnen. Es scheint gut möglich, dass es für sie die letzte WM ihrer Karriere wird. In der Schweiz würde sie bis zum 23. Februar nur zu gerne noch möglichst erfolgreich sein, bis sich der Blick ganz auf Olympia richtet. Preuß will auch bei den Winterspielen mit den Biathlon-Rennen in Antholz 2026 glänzen. Danach könnte womöglich aber Schluss sein.

Grotian patzt zu oft

Die 20-jährige Selina Grotian, die im Dezember mit ihrem ersten Weltcupsieg im Massenstart von Le Grand-Bornand aufhorchen ließ, gehörte ebenfalls zum erweiterten Favoritenkreis. Nach Bronze zum WM-Start in der Mixedstaffel schoss sich die Hochtalentierte aus Garmisch-Partenkirchen aber mit insgesamt drei Fehlern im Liegendanschlag aus den Topplatzierungen und wurde 24.

Die 19-jährige Julia Tannheimer, Zweitjüngste des gesamten Starterfeldes, ließ nur eine Scheibe stehen und konnte mit ihrem WM-Debüt als 17. zufrieden sein. Auch Sophia Schneider blieb mit einem Fehler als Elfte im Soll.