Frankfurt/Main - Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat den Zweitligisten 1. FC Magdeburg zu einer hohen Geldstrafe in zwei Fällen verurteilt. Aufgrund des Abbrennens von Pyrotechnik bei zwei Auswärtsspielen müssen die Elbestädter insgesamt 164.550 Euro zahlen, von denen 54.850 Euro für "eigene sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen" verwendet werden können, wie der DFB mitteilte.