Zweite Fußball-Liga: Magdeburg-Trainer Fiedler feilt gegen Bielefeld an Details

Magdeburg - Dem 1. FC Magdeburg stecken vor dem fünften Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga die beiden Heimniederlagen in den Knochen. Mit lediglich drei Punkten reist die Mannschaft von Trainer Markus Fiedler zu Aufsteiger Arminia Bielefeld, der vier Zähler mehr auf dem Konto hat. "Das wäre eigentlich ein Spitzenspiel auf dem Papier", sagte Fiedler vor dem Spiel in der mit 26 000 Zuschauern besetzten Schüco-Arena am Freitag (18.30 Uhr/Sky). "Doch wir waren in Details nicht dagewesen und hatten zu viele Nachlässigkeiten eingebaut, sodass wir mit der Punkteausbeute nicht zufrieden sein können."