Dass es die nicht gab, lag an den Dresdnern. Zumindest in erster Linie. "In der zweiten Halbzeit haben wir den Faden verloren. Uns hat der Ball gefehlt, wir waren zu unsauber in den Zweikämpfen, haben die Fifty-Fifty-Zweikämpfe leider nicht gewonnen. Wenn du dann noch die leichten Fehler im Spielaufbau in der zweiten Kette machst, wird es schwierig", sagte Dynamo-Torhüter Tim Schreiber, der sich in die Selbstkritik einbezogen wissen wollte.