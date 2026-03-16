„Thüringen ist Ehrenamts-Land“, sagte Beate Meißner, Thüringer Ministerin für Justiz, Migration und Verbraucherschutz. Gekommen war sie mit David Möller, dem Thüringer Staatssekretär für Sport und Ehrenamt, um Vertretern aus 29 Vereinen aus dem Landkreis Schmalkalden-Meiningen im Zella-Mehliser Rathaussaal symbolische Förderurkunden mit einem Gesamtwert von rund 237.000 Euro im Rahmen der Ehrenamtsprojektförderung des Freistaates Thüringen zu überreichen. Die Bescheide dafür bekamen die Vereine im vergangenen Jahr, ebenso die nach Antrag bewilligten Fördermittel, die in ganz unterschiedlicher Höhe von 540 Euro bis 47.488 Euro bereits 2025 ausgezahlt worden sind. „Geld ist eine Seite, Wertschätzung eine weitere, die wir auch mit dieser würdevollen Veranstaltung ausdrücken wollen“, so die Ministerin.