Die Reden waren relativ kurz bei dieser Zeugnisverleihung der besonderen Art, denn sie kennen sich seit geraumer Zeit – die Lehrer, die von außerhalb in die JVA Untermaßfeld kommen, und ihre Schüler, die derzeit eine Haftstrafe verbüßen müssen. Was einige von ihnen erfreulicherweise nicht daran hindert, diese Zeit in der JVA für eine Weiterbildung zu nutzen. Denn sie haben erkannt, dass dies für sie eine gute Chance „für die Zeit danach“ ist. Seit mehr als 30 Jahren gibt es in der JVA Untermaßfeld verschiedene Bildungsangebote für die Gefangenen – mit dem Ziel der Resozialisierung. Soll heißen, ihnen nach ihrer Haftzeit bessere Chancen für ihr weiteres Leben zu ermöglichen. Vor allem, um einen Rückfall und einen erneuten Aufenthalt in einer JVA zu vermeiden. Wer hier seine Zeit nutzt, um einen Haupt- oder Realschulabschluss zu erlangen, dürfte es weit leichter haben, später eine qualifizierte Berufsausbildung zu absolvieren. Ja sogar das Abitur kann in der JVA abgelegt werden. Die Ergebnisse in diesem Jahr: sechs Gefangene erreichten den Hauptschulabschluss, drei den Realschulabschluss (zehnte Klasse). Zwei von ihnen konnten sich sogar über das Abiturzeugnis freuen.