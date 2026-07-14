Schon ab letzte Woche Dienstag füllte sich das Gelände des ehemaligen Grenztruppenareals 801 an der B89. Wohnwagen, Zelte und historische Fahrzeuge reihten sich dicht an dicht, der Campingplatz war bis auf den letzten Stellplatz belegt. Gäste aus Norwegen und den USA waren auch darunter. Und eine Besonderheit ist auch, dass Gäste als Helfer seit Jahren tätig sind. Drei Tage lang wurde das Gelände zum Treffpunkt für Liebhaber historischer Fahrzeuge und neugierige Besucher aus nah und fern.