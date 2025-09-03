Zweiräder Simson-Mopeds werden Thema im Thüringer Landtag

BSW: Simsons nicht allein der AfD überlassen

Dass die AfD diese Marke für sich entdeckt habe, sei in dieser Sache trotzdem "nicht handlungsleitend" für die Koalition gewesen, sagte der SPD-Fraktionsvorsitzende Lutz Liebscher. Ähnlich äußerte sich auch Bühl. "Das hat mit der AfD gar nichts zu tun, weil die Simson, die ist, glaube ich, erfunden worden noch weit vor der AfD – und das ist auch gut so."