Zweiräder Simson-Mopeds werden Thema im Thüringer Landtag

Erfurt (dpa/th) - Simson-Mopeds werden heute nicht mehr hergestellt, haben aber inzwischen Kultstatus erreicht. Für re-importierte Simsons soll nach Plänen der Regierungskoalition die geltende Geschwindigkeitsbegrenzung für die Modelle von 45 Stundenkilometer auf 60 angehoben werden. Es gibt aber noch rechtliche Unklarheiten, sagte der Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion, Andreas Bühl, in Erfurt. Es werde am Ende die Aufgabe von Thüringens Infrastrukturminister Steffen Schütz (BSW) sein, eine rechtssichere Grundlage für dieses Vorhaben der Koalition aufzuzeigen.