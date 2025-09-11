Man kann ihm nicht in den Kopf schauen, doch man kann durchaus erahnen, dass Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt nicht zufrieden damit ist, wie die Debatte über Simson-Mopeds im Thüringer Landtag etwa eineinhalb Stunden lang gelaufen ist, ehe der CDU-Politiker selbst ans Rednerpult des Plenarsaals tritt. Dass er kurz vor seiner Wortmeldung zu Landesverkehrsminister Steffen Schütz (BSW) an den Platz geht und ihm etwas zuflüstert, spricht dafür. Dass er in seiner Rede einen viel eindringlicheren Fokus auf eine Grundsatzfrage legt als alle Brombeer-Abgeordneten vor ihm, ebenfalls.