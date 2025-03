Zweirad-Wetter: Senior ohne Fleppen, Junior will Krad nach Unfall verstecken

So wurde am Bahnhof in Eisfeld ein 72-jähriger auf seinem Kleinkraftrad kontrolliert. Am Fahrzeug befand sich noch das Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2024. Zudem stellte sich heraus, dass der Mann gar keinen gültigen Führerschein besitzt. Der Senior muss sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, sowie Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.