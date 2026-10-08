Für Helena Ehrbach stand schon lange fest, dass sie nach der Schule nicht gleich mit irgendeiner Ausbildung beginnen will. Stattdessen absolviert die 16-Jährige aus Eishausen seit Anfang September ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) im Zweiländermuseum Rodachtal in Streufdorf und bei der Gemeinde Straufhain. Der Grund dafür ist denkbar einfach: Sie möchte noch herausfinden, welcher Beruf zu ihr passt. „Ich weiß einfach noch nicht, was ich später mal machen will. Da habe ich noch nicht so richtig Ahnung“, sagt Helena.
Zweiländermuseum Streufdorf Mit 16 Jahren voller Ideen für Straufhain
Maximilian Junker 08.10.2026 - 16:00 Uhr