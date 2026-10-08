Für Helena Ehrbach stand schon lange fest, dass sie nach der Schule nicht gleich mit irgendeiner Ausbildung beginnen will. Stattdessen absolviert die 16-Jährige aus Eishausen seit Anfang September ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) im Zweiländermuseum Rodachtal in Streufdorf und bei der Gemeinde Straufhain. Der Grund dafür ist denkbar einfach: Sie möchte noch herausfinden, welcher Beruf zu ihr passt. „Ich weiß einfach noch nicht, was ich später mal machen will. Da habe ich noch nicht so richtig Ahnung“, sagt Helena.