Zweiländermuseum: Ein Stück Grenzzaun fürs Museum

Einen Teil der Seminarfacharbeit ausgerechnet an einem Feiertag, der auch noch aufs Wochenende fällt, vorstellen? Für Vivienne End, Kimberly Heinert, Sarah Dauer, Lilli Spindler und Hannes Kahl war der 3. Oktober sogar der perfekte Tag, um den praktischen Teil ihrer Facharbeit vorzustellen. Die Schüler des beruflichen Gymnasiums haben sich in ihrer Facharbeit mit Leben und Alltag im ehemaligen Sperrgebiet Heldburger Unterland auseinandergesetzt. Und als Teil ihrer Arbeit ein Exponat für das Streufdorfer Zweiländermuseum Rodachtal hergestellt. Ein nachgestelltes Stück Grenzzaun – mit originalem Streckmetall und Schutzstreifenschild und unechtem Stacheldraht – findet sich nun im Museum und lässt die ehemalige deutsch-deutsche Grenze, die hier unweit verlaufen ist, wieder ein Stück greifbarer werden.