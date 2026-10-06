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Zweiländermuseum Ein Stück Grenzzaun fürs Museum

Am Tag der Einheit enthüllen fünf Schüler ein neues Exponat fürs Zweiländermuseum. Es ist im Rahmen ihrer Seminarfacharbeit entstanden.

Zweiländermuseum: Ein Stück Grenzzaun fürs Museum
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Die Seminarfachgruppe des beruflichen Gymnasiums Hildburghausen und ihr neues Exponat für das Zweiländermuseum. Foto: Bastian Frank

Einen Teil der Seminarfacharbeit ausgerechnet an einem Feiertag, der auch noch aufs Wochenende fällt, vorstellen? Für Vivienne End, Kimberly Heinert, Sarah Dauer, Lilli Spindler und Hannes Kahl war der 3. Oktober sogar der perfekte Tag, um den praktischen Teil ihrer Facharbeit vorzustellen. Die Schüler des beruflichen Gymnasiums haben sich in ihrer Facharbeit mit Leben und Alltag im ehemaligen Sperrgebiet Heldburger Unterland auseinandergesetzt. Und als Teil ihrer Arbeit ein Exponat für das Streufdorfer Zweiländermuseum Rodachtal hergestellt. Ein nachgestelltes Stück Grenzzaun – mit originalem Streckmetall und Schutzstreifenschild und unechtem Stacheldraht – findet sich nun im Museum und lässt die ehemalige deutsch-deutsche Grenze, die hier unweit verlaufen ist, wieder ein Stück greifbarer werden.

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Die Lehrer werden mit dem Kübeltrabi abgeholt. Foto: Bastian Frank

Die Präsentation am 3. Oktober wurde dabei für die Lehrer zum immersiven Erlebnis. Ihnen wurde ein nachempfundener Passierschein ausgestellt und sie wurden von einem Grenzoffizier mit Kübeltrabi abgeholt und zum Zweiländermuseum gebracht. Dort hatte der Heimatverein Streufdorf für Verpflegung gesorgt. Das Museum war für die Besucher geöffnet und die Schülerinnen und Schüler standen zu ihrem Projekt Rede und Antwort.

Schüler kommen alle aus dem Unterland

„Uns war schnell klar, dass wir ein geschichtliches Thema bearbeiten wollen“, erklärt Vivienne End im Namen der Gruppe. Und weil alle aus unterschiedlichen Dörfern des Heldburger Unterlands kommen, war man sich rasch einig, das Sperrgebiet zum Thema zu machen. In einer Seminarfacharbeit entwickeln Gymnasiasten gemeinschaftlich eine wissenschaftliche Arbeit – dazu gehört ein schriftlicher Teil und ein Praxisteil und zum Abschluss muss die Arbeit noch vor einem Gremium verteidigt werden.

Zahlreiche Gäste hatten sich am 3. Oktober a Zweiländermuseum eingefunden. Foto: Bastian Frank

Für ihre Arbeit haben die Schüler neun Interviews mit elf Personen geführt. Es gehe um politische Hintergründe, gesellschaftliche Auswirkungen auf die Personen, die im Sperrgebiet gelebt und gewirkt haben. Darunter sind ehemalige Grenzer, darunter sind aber auch Personen, die im Rahmen der Aktion „Ungeziefer“ in den 1960er Jahren aus dem Sperrgebiet ausgesiedelt wurden. „Wir wollten herausfinden, wie der Alltag hinter der Grenze gewesen ist und dabei auch die verschiedenen Wahrnehmungen, verschiedener Gruppen darstellen“, erzählt Kimberly Heinert den zahlreich Anwesenden Streufdorfern.

Auch diese gesammelten Informationen sind in die praktische Arbeit eingeflossen – am Grenzzaun sind auch ein aufwendig gestaltete Informationsblätter zum Nachlesen angebracht. Ihre Arbeit haben sie mit einer Spendenbox versehen. Die Mittel die darüber zusammenkommen, sollen zum einen an das Zweiländermuseum gehen und zum anderen die Abi-Kasse für den Abschluss füllen.

Gegenseitige Dankesbekundungen

Die Schüler dankten Straufhain-Bürgermeister Tino Kempf für die unkomplizierte Zusammenarbeit und die finanzielle Unterstützung durch die Gemeinde. Außerdem dankten sie Heimatverein und Museumsleiterin Sybille Knopf für die Hilfe. Nicht zuletzt galt der Dank der Schüler auch den Interviewpartnern, die dem ganzen Vorhaben, „erst eine Seele verliehen haben“.

Bürgermeister Tino Kempf gab den Dank gern auch zurück. „Es ist wieder wichtig geworden zu erinnern“, findet er. Es sei bei vielen in Vergessenheit geraten, dass hinterm Dorf einmal die Grenze verlaufen sei. Er findet es gut, dass die Zeit überwunden ist. Aber es sei wichtig, sich erinnern zu können. Darum sei es auch wichtiges Anliegen der Gemeinde, das Museum zu erhalten. „Vielen Dank für das neue Ausstellungsstück. Es ist euch wunderbar gelungen“, lobte Kempf.

Das Zweiländermuseum Rodachtal in Streufdorf ist von Donnerstag bis Samstag zwischen 13 und 18 Uhr geöffnet. An Sonn- und Feiertagen kann es von 10 bis 18 Uhr besucht werden. Aktuell zeigt das Museum in einer Sonderschau noch die „Gesammelten Schätze“ von Albin Götz.