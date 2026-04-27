Claudia Wiegand ist besorgt. Und sie will die Menschen aufrütteln. „Mein Berufsstand ist gerade ein Versuchsobjekt für Kürzungen – und zwar zu Lasten der Menschen“, sagt die Therapeutin. Claudia Wiegand stammt aus dem Landkreis Hildburghausen. Nach dem Abitur ging sie zum Studium fort, fand über Umwege zur Psychologie – und wusste früh: „Ich will meine eigene Praxis um Menschen helfen zu können.“ Es folgten fünf Jahre Studium, weitere fünf Jahre Ausbildung zur psychologischen Psychotherapeutin in Würzburg – finanziert aus eigener Tasche. „Das kostet dich nicht nur Zeit, sondern auch Zehntausende Euro“, sagt Claudia Wiegand.