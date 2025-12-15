Zweijähriger Junge ohne Gurt: Kind ungesichert auf Beifahrersitz – Polizei stoppt Mutter

Trostberg (dpa/lby) - Eine Mutter hat in Trostberg (Landkreis Traunstein) ihren zweijährigen Sohn zur Beruhigung ohne jede Sicherung auf den Beifahrersitz ihres Autos gesetzt. Bei Verkehrskontrollen am Freitagabend fiel der Polizei der ungewöhnlich langsam fahrende Wagen auf, wie die Polizei mitteilte. Als sich die Beamten das Auto genauer anschauten, war der Grund für das Fahrverhalten schnell klar: Auf dem Beifahrersitz saß ein Zweijähriger ohne jede Sicherung.