 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region

  4. Kind ungesichert auf Beifahrersitz – Polizei stoppt Mutter

Zweijähriger Junge ohne Gurt Kind ungesichert auf Beifahrersitz – Polizei stoppt Mutter

Die Polizei kontrolliert einen ungewöhnlich langsam fahrenden Wagen. Der Blick ins Auto offenbart ein erhebliches Sicherheitsrisiko.

Zweijähriger Junge ohne Gurt: Kind ungesichert auf Beifahrersitz – Polizei stoppt Mutter
1
Statt im Kindersitz saß der kleine Junge im Beifahrersitz. (Symbolbild) Foto: Nicolas Armer/dpa/dpa-tmn

Trostberg (dpa/lby) - Eine Mutter hat in Trostberg (Landkreis Traunstein) ihren zweijährigen Sohn zur Beruhigung ohne jede Sicherung auf den Beifahrersitz ihres Autos gesetzt. Bei Verkehrskontrollen am Freitagabend fiel der Polizei der ungewöhnlich langsam fahrende Wagen auf, wie die Polizei mitteilte. Als sich die Beamten das Auto genauer anschauten, war der Grund für das Fahrverhalten schnell klar: Auf dem Beifahrersitz saß ein Zweijähriger ohne jede Sicherung. 

Nach der Werbung weiterlesen

Die 22-jährige Frau gab laut Polizei an, der Junge schreie in seinem Kindersitz und sie habe ihn deshalb auf den Beifahrersitz gesetzt. Nach einer Belehrung sicherte sie das Kind und durfte weiterfahren. Sie erwartet ein Bußgeld von 60 Euro und einen Punkt im Fahreignungsregister.