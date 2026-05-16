Tod der Mutter einschneidend

Dann habe es eine Phase in seinem Leben gegeben, als er etwa zwischen 18 und 22 Jahre alt gewesen sei, da habe ihn die Kirche "ein bisschen verloren". "Dann kam der Tod meiner Mutter, das war vier Wochen vor meiner ersten Landtagswahl. Das hat mich ziemlich aus der Bahn geschmissen. Sie war zwar lange krank, aber der Tod war nicht erwartet."



Er habe nicht verstanden, dass der aus seiner Sicht beste Mensch der Welt so lange habe leiden müssen, "während andere böse Wesen auf dieser Welt einfach rumlaufen, ohne Strafe quasi". Er habe nicht grundsätzlich am Glauben gezweifelt. "Aber ich war distanziert." Über einen Gebetskreis habe er gelernt, "mit Gott und über Gott zu reden. Und mich hat es dann schon sehr getoucht, wenn ich das sagen darf, und habe daraus auch gelernt, dass ich mit Gott reden darf." Es sei ein großes Glück seines Lebens, "dass ich glauben kann".