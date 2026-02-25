 
Zweifacher Mord Familiäre Vorbeziehung bei Doppelmord in Memmingen

Nach dem bislang rätselhaften mutmaßlichen Mord an einem Ehepaar bestätigt die Polizei eine familiäre Verbindung zwischen den Opfern und dem Verdächtigen. Details zum Motiv bleiben jedoch offen.

1
Zwischen dem Tatverdächtigen und seinen Opfern gab es nach Polizeiangaben eine familiäre Vorbeziehung. (Archivbild) Foto: Daniel Vogl/dpa

Memmingen (dpa/lby) - Zwischen dem in Memmingen getöteten Ehepaar und dem mutmaßlichen Täter gibt es nach Polizeiangaben eine familiäre Vorbeziehung. Was genau damit gemeint ist, wollte ein Sprecher zunächst nicht sagen. Das Motiv des Tatverdächtigen liege nach den bisherigen Ermittlungen im persönlichen Bereich. Auch hierzu könnten derzeit aus ermittlungstaktischen Gründen keine näheren Angaben gemacht werden.

An Aschermittwoch hatten die Ermittler die Leichen der 68 und 72 Jahre alten Eheleute in einem Wohnhaus entdeckt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des zweifachen Mordes und hat einen Verdächtigen festgenommen. Der 45 Jahre alte Mann mit deutsch-irakischer Staatsangehörigkeit sitzt in Untersuchungshaft.

Zunächst hatte die Polizei das Alter eines der Opfer mit 62 Jahren angegeben.