Zweifacher Mord: Familiäre Vorbeziehung bei Doppelmord in Memmingen

Memmingen (dpa/lby) - Zwischen dem in Memmingen getöteten Ehepaar und dem mutmaßlichen Täter gibt es nach Polizeiangaben eine familiäre Vorbeziehung. Was genau damit gemeint ist, wollte ein Sprecher zunächst nicht sagen. Das Motiv des Tatverdächtigen liege nach den bisherigen Ermittlungen im persönlichen Bereich. Auch hierzu könnten derzeit aus ermittlungstaktischen Gründen keine näheren Angaben gemacht werden.