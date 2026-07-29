In der vorangegangenen Stadtratssitzung hatte Vachas Bürgermeister Martin Müller (CDU) es bereits angekündigt: Die Klosterruine Mariengart kann dank zusätzlicher Fördermittel umfassender saniert werden als geplant. Damit der zweite Bauabschnitt starten kann, haben die Stadträte am Dienstagabend einstimmig außerplanmäßige Ausgaben in Höhe von 97.000 Euro beschlossen. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus 77.600 Euro Fördergeld vom Thüringer Landesamt für Denkmalpflege und Architektur (TLDA) und dem städtischen Eigenanteil in Höhe von 19.400 Euro.