Was für eine Freude, die Furries sind in Suhl zu Gast, so wie jedes Jahr. Diesmal übrigens zum 13. Mal. Entsprechend wurde die Convention – zu gut deutsch das Treffen – auf die Zahl 13 ausgerichtet und das „EAST 13“ als Motto ausgerufen. Und zwar mit einem gewissen Gruselfaktor. „So kann man das passende Kostüm aussuchen“, sagt Katinka Spörl, Sprecherin der Sachsen Furs, die die Veranstaltung ausrichten. Wer genau hinschaut, der entdeckt sofort die passenden Beispiele: Fledermaus, Geister oder Krallenkratzer.