Zweibeiner gesucht: Tierische Brandopfer suchen neues Zuhause

Die Mitarbeiter des Tierheims und Mitglieder des Tierschutzvereins Ilmenau und Umgebung möchten zudem Danke sagen an alle, die das Tierheim auf die eine oder die andere Art am Laufen halten. „Danke, dass Ihnen allen die uns anvertrauten vierbeinigen Geschöpfe immer noch am Herzen liegen“, so die Vereinsvorsitzende Ina Schmidt im Namen ihrer Mitstreiter. „Danke, dass Sie in Ihren Bemühungen nicht nachlassen, dass Sie nicht gleichgültig geworden sind. Danke, dass wir Sie kennenlernen durften. Danke, dass Sie immer wieder kommen. Danke für Ihre Arbeit, für Ihre Spenden, für Ihre Unterstützung, für Ihre lieben Worte, für die in Ihre Familien aufgenommen Tiere.“