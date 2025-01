Zweibeiner gesucht: Nach wenigen Monaten muss Bärli ausziehen

Bärli ist ein prächtiger Schäferhundmix-Rüde. Doch bei seinen jetzigen Besitzern kann er nicht bleiben, sie schrieben einen verzweifelten Hilferuf ans Ilmenauer Tierheim, aus dem hervorgeht, dass der junge Bärli seit einigen Monaten bei den Zweibeinern wohnt, knapp ein Jahr alt und ein sehr liebenswerter Hund ist. Doch schweren Herzens muss Bärli bei seinen Zweibeinern ausziehen. Grund dafür ist eine plötzliche und langwierige Erkrankung des Frauchens. Für die Zweibeiner sei es deshalb unmöglich, Bärli zu behalten. „Wir können dem süßen Bärli nicht mehr geben, was er in seinem jungen Alter so dringend braucht: Zuwendung, Beschäftigung und die Zeit, ihm das Hunde-Einmaleins beizubringen. So werden wir ihn freigeben, damit er das Leben führen kann, das so ein wundervoller Hund wie unser Bärli verdient“, heißt es in dem Hilferuf ans Tierheim.