Zweibeiner gesucht: Fritz’ Geburtstagswunsch ist ein Zuhause

Manchmal passen zwei einfach nicht zusammen – so war es auch bei Fritz, einer Französischen Bulldogge, die am 16. April 2020 geboren wurde. Er musste sein Zuhause verlassen, weil es mit dem vorhandenen Zweithund zu großen Konflikten kam. Für Fritz bedeutete das: Neuanfang im Ilmenauer Tierheim. Beim Blick auf den Kalender aber wird klar: Fritz hat bald Geburtstag. Stand jetzt feiert er im Tierheim – oder darf er die Party doch in einem liebevollen Zuhause, gemeinsam mit seinen neuen Zweibeinern schmeißen?