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Zweibeiner gesucht Fritz’ Geburtstagswunsch ist ein Zuhause

Jessie Morgenroth

In wenigen Tagen feiert die kleine Bulldogge Fritz seinen sechsten Geburtstag – voraussichtlich im Ilmenauer Tierheim. Oder bekommt er vorher ein Zuhause geschenkt?

Zweibeiner gesucht: Fritz’ Geburtstagswunsch ist ein Zuhause
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Hat bald Ehrentag: Hund Fritz. Foto:  

Manchmal passen zwei einfach nicht zusammen – so war es auch bei Fritz, einer Französischen Bulldogge, die am 16. April 2020 geboren wurde. Er musste sein Zuhause verlassen, weil es mit dem vorhandenen Zweithund zu großen Konflikten kam. Für Fritz bedeutete das: Neuanfang im Ilmenauer Tierheim. Beim Blick auf den Kalender aber wird klar: Fritz hat bald Geburtstag. Stand jetzt feiert er im Tierheim – oder darf er die Party doch in einem liebevollen Zuhause, gemeinsam mit seinen neuen Zweibeinern schmeißen?

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Viele gute Eigenschaften

Sicher wäre ein Zuhause nicht nur ein tolles Geschenk für’s baldige Geburtstagskind, auch für die Zweibeiner wäre Fritz eine Bereicherung. Denn wer ihn im Tierheim kennenlerne, der merke schnell: „In Fritz steckt ein offenes, fröhliches und liebevolles Herz. Er begegnet Menschen freundlich, genießt Nähe und zeigt sich als angenehmer Begleiter im Alltag. Er ist stubenrein, kennt es, auch mal allein zu bleiben, und bringt viele gute Voraussetzungen für ein entspanntes Zusammenleben mit“, beschreiben die Tierschützer ihren Schützling.

Blickt optimistisch in die Zukunft: Hund Fritz. Foto: Tierheim Ilmenau

Gleichzeitig sei Fritz aber kein „einfacher Mitläufer“. Er wisse, was er will, habe seinen eigenen Kopf und brauche Menschen, die ihn verstehen und ihm mit klarer, liebevoller Führung Sicherheit geben, macht das Tierheim klar. Deshalb wünschen sich die Tierschützer für ihren Fritz ein Zuhause bei hunde- oder rasseerfahrenen Menschen, die seine Stärken zu schätzen wissen.

Allerdings braucht Fritz Zweibeiner mit entsprechender Erfahrung. Foto: Tierheim Ilmenau

Ob Fritz mit einem anderen Hund glücklich werden kann, müsse individuell geschaut werden. Im Moment lernen die Tierheimmitarbeiter die kleine Bulldogge noch besser kennen – Tag für Tag zeige er ihnen ein Stück mehr von seinem Wesen. Was ihm jetzt noch fehlt, das sei ein Zuhause. Nicht nur für seine Geburtstagssause sondern für immer – bei Menschen, die ihn so nehmen, wie er ist.

Wer einen Termin zum Probekuscheln mit Fritz vereinbaren will, meldet sich unter (0 36 77) 67 11 57 oder per E-Mail an nachricht@tierheim-ilmenau.de. Spenden sind auf das Konto des Tierschutzvereins Ilmenau u. U. e. V. mit der IBAN: DE 45 8405 1010 1125 0001 51 oder via PayPal an nachricht@tierheim-ilmenau.de möglich. Erbschaften erreichen die Tiere bei Widmung an den „Tierschutzverein Ilmenau und Umgebung e. V., VR-Nr. 120301“. Saubere und unbeschädigte Sachspenden für die Tiere werden gerne genommen.