 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region
  4. Ilmenau

  6. Hund Alex sucht neue Lieblingsmenschen

Zweibeiner gestorben Hund Alex sucht neue Lieblingsmenschen

Jessie Morgenroth

Wohin, wenn der geliebte Mensch gestorben ist? Hund Alex ist genau das passiert, er landete im Ilmenauer Tierheim – nun sucht er ein neues Zuhause. Seine Geschichte.

Zweibeiner gestorben: Hund Alex sucht neue Lieblingsmenschen
1
Vierbeiner Alex hat einen schweren Schicksalsschlag zu verkraften: sein Zweibeiner ist gestorben. Foto: Tierheim Ilmenau

Plötzlich war der kleine süße Alex allein auf der Welt. Durch einen Todesfall verlor der erst fünfjährige Yorkshire Terrier seine über alles geliebte Bezugsperson und geriet völlig aus dem Gleichgewicht. Er landete im Ilmenauer Tierheim. „Bei uns hat der kleine Fellträger aber schon nach kurzer Zeit wieder Stabilität gefunden. Denn so ein Yorkshire Terrier braucht klare Regeln und Grenzen, denn er hat sonst seinen eigenen Kopf“, berichtet das Tierheim zu seinem Schützling. Und vor allem brauche der Rüde Beschäftigung, die dem sehr aufgeweckten und agilen Hund Abwechslung bietet. „Unser Alex will gefördert und gefordert werden. Er mag nicht nur in seinem Körbchen liegen. Yorkshire Terrier sind hochintelligent, haben aber auch einen Jagdtrieb und verteidigen ihr Territorium“, so die Tierschützer weiter. Sie verweisen auf ein Zitat des bekannten Heinz Rühmann: „Natürlich kann man ohne Hund leben. Es lohnt sich nur nicht.“

Nach der Werbung weiterlesen

Wer sein Leben mit einem Hund bereichern will, findet in Alex bestimmt einen passenden Gefährten. Wer einen Termin zum Probekuscheln vereinbaren will, meldet sich im Ilmenauer Tierheim unter der Nummer (0 36 77) 67 11 57 oder per E-Mail an nachricht@tierheim-ilmenau.de. Spenden sind auf das Konto des Tierschutzvereins Ilmenau u.U. e.V mit der IBAN: DE 45 8405 1010 1125 0001 51 oder via PayPal an nachricht@tierheim-ilmenau.de möglich. Erbschaften erreichen die Tiere bei Widmung an den „Tierschutzverein Ilmenau und Umgebung e.V., VR-Nr. 120301“. Saubere und unbeschädigte Sachspenden für die Tiere werden gerne genommen.