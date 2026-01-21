Zweibeiner gestorben: Hund Alex sucht neue Lieblingsmenschen

Plötzlich war der kleine süße Alex allein auf der Welt. Durch einen Todesfall verlor der erst fünfjährige Yorkshire Terrier seine über alles geliebte Bezugsperson und geriet völlig aus dem Gleichgewicht. Er landete im Ilmenauer Tierheim. „Bei uns hat der kleine Fellträger aber schon nach kurzer Zeit wieder Stabilität gefunden. Denn so ein Yorkshire Terrier braucht klare Regeln und Grenzen, denn er hat sonst seinen eigenen Kopf“, berichtet das Tierheim zu seinem Schützling. Und vor allem brauche der Rüde Beschäftigung, die dem sehr aufgeweckten und agilen Hund Abwechslung bietet. „Unser Alex will gefördert und gefordert werden. Er mag nicht nur in seinem Körbchen liegen. Yorkshire Terrier sind hochintelligent, haben aber auch einen Jagdtrieb und verteidigen ihr Territorium“, so die Tierschützer weiter. Sie verweisen auf ein Zitat des bekannten Heinz Rühmann: „Natürlich kann man ohne Hund leben. Es lohnt sich nur nicht.“