Zwei Zentimeter Glatteis: Glätte-Unfälle auf A9 – Vollsperrung bei Bayreuth

Bayreuth (dpa/lby) - Wegen Glatteis ist es auf der A9 bei Bayreuth zu mindestens acht Unfällen gekommen. Die Autobahn wurde deshalb in beide Richtungen komplett gesperrt, wie die Polizei mitteilte. Aufgrund der Glätte würden die Bergungsarbeiten eine besondere Herausforderung darstellen. Ein Polizeisprecher schätzte die Dicke des Eises auf der Fahrbahn auf bis zu zwei Zentimeter. Wie lange die Autobahn bei Bayreuth gesperrt bleiben muss, war unklar.