 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region

  4. Glätte-Unfälle auf A9 – Vollsperrung bei Bayreuth

Zwei Zentimeter Glatteis Glätte-Unfälle auf A9 – Vollsperrung bei Bayreuth

Glätte sorgt auf der A9 bei Bayreuth für mindestens acht Unfälle – die meisten mit Lastwagen. Die Autobahn bleibt in beide Richtungen gesperrt.

Zwei Zentimeter Glatteis: Glätte-Unfälle auf A9 – Vollsperrung bei Bayreuth
1
Die A9 ist bei Bayreuth in beide Richtungen gesperrt. (Archivbild) Foto: Stefan Puchner/dpa

Bayreuth (dpa/lby) - Wegen Glatteis ist es auf der A9 bei Bayreuth zu mindestens acht Unfällen gekommen. Die Autobahn wurde deshalb in beide Richtungen komplett gesperrt, wie die Polizei mitteilte. Aufgrund der Glätte würden die Bergungsarbeiten eine besondere Herausforderung darstellen. Ein Polizeisprecher schätzte die Dicke des Eises auf der Fahrbahn auf bis zu zwei Zentimeter. Wie lange die Autobahn bei Bayreuth gesperrt bleiben muss, war unklar.

Nach der Werbung weiterlesen

Fast bei allen Unfällen waren Lkw beteiligt, wie es hieß. Bislang habe es nur Leichtverletzte gegeben. Der größte Unfall war wohl ein Auffahrunfall mit mehreren Autos und Lastwagen an der Anschlussstelle Bayreuth Süd. Dabei wurden laut Feuerwehr sechs Personen leicht verletzt. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.