Sölden - Eine kleine Liste mit 17 Namen reichte, um die Spekulationen wieder anzuheizen. Kehrt Ski-Star Lindsey Vonn tatsächlich noch mal in den alpinen Weltcup zurück? Nominiert wurde sie vom US-Team für die kommende Saison jedenfalls. Ohne großes Brimborium allerdings. Was gegen ein schnelles Comeback der einstigen Speed-Queen spricht. Dennoch: Wo Vonn draufsteht, steckt immer noch viel Spannung drin. Das ist bei Marcel Hirscher nicht anders. Und sagt viel über die Strahlkraft, um die der alpine Skisport derzeit kämpft.