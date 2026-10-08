Vonn nach Olympia-Sturz mehrfach operiert

Auch für Vonn hat der Weltverband für die neue Saison eine Wildcard reserviert. Anders als Hirscher hat die Amerikanerin zwar auch so genug Weltcup-Punkte für einen Start beisammen, nach ihrem Horror-Sturz bei den Olympischen Spielen im Februar allerdings auch noch einen deutlich längeren Weg zum möglichen Comeback vor sich. Frühestens 2027/2028 würde sie wieder dabei sein können, hatte Vonn im April noch selbst verkündet. Dass sie jetzt schon im US-Kader für diesen Winter geführt wird, dürfte eine reine Formalie sein. Schließlich hat sie ihre Karriere nicht für beendet erklärt.