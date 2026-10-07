Permanentes Tippen auf die Tastatur, weil der Artikel in einer Stunde fertig sein muss. Ein Handy am rechten Ohr, am besten noch eines am linken: Schließlich können sich Termine manchmal doppeln. Außerdem wäre es auch mal wieder Zeit für eine Tasse Kaffee. Klischees über Redakteure gibt es viele. Doch stimmen diese? Das wollte ich in einem zweiwöchigen Praktikum beim Meininger Tageblatt herausfinden: Was davon der Wahrheit entspricht.