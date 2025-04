Es waren Szenen, die eher an einen brutalen Actionfilm als an die sonst so beschauliche Universitätsstadt Ilmenau erinnern: Am Donnerstagabend vor zwei Wochen rast ein Auto über die Straßen nahe dem Campus der Technischen Universität. Immer wieder drosselt es die Geschwindigkeit, dann wird aus dem Fahrzeug heraus auf die Menschen in der Umgebung geschossen. So berichteten es Augenzeugen. Zwar werden nur Gummi- oder Kunststoffgeschosse abgefeuert, dennoch werden mindestens acht Menschen verletzt.