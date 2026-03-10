Die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand boten große Emotionen, sportliche Höchstleistungen und einige Schlagzeilen abseits der Wettkämpfe. Mittendrin: Annika Stauch – die einzige Thüringerin im Deutschen Olympischen Jugendlager (DOJL). Durch sportlichen Ehrgeiz und ehrenamtliches Engagement bot sich für die Steinacherin diese große Gelegenheit. Für sie wurden die Spiele zu einer unvergesslichen Reise zwischen Gänsehautmomenten, prominenten Begegnungen und intensiven Diskussionen über die Zukunft des Sports. Für sie waren die Tage bei den Olympischen Winterspielen 2026 eine überwältigende Erfahrung: „Man hat so viel erlebt und so viele Menschen getroffen“, berichtet sie. Besonders beeindruckt haben sie die Größe der Sportanlagen und die Begegnung mit der deutschen Ski-Alpin-Athletin Emma Aicher, die für sie eines der großen Highlights darstellte.