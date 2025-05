In der Filiale der Bäckereikette Scherf in der Ilmenauer Fußgängerzone herrscht am Montagvormittag reger Betrieb. „Hier war jetzt ja zwei Wochen zu. Wir wollen mal schauen, was los war“, sagt eine Kundin. Des Rätsels Lösung ist schnell erklärt: Scherf hat seine Filiale modernisiert. Am Montag wurde die Wiedereröffnung gefeiert.