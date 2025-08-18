Zwei Vorfälle: Kinder in Schwimmbädern sexuell belästigt

Am Sonntag soll ein 33-Jähriger in einem Coburger Freibad ein elfjähriges Mädchen belästigt haben. Der Verdächtige soll das Mädchen "unsittlich berührt" haben, teilte die Polizei mit. Der Bademeister habe in dem Fall die Polizei verständigt, diese habe den Verdächtigen nach Zeugenhinweisen gefunden.