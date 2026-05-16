Jettingen-Scheppach (dpa/lby) - Nach einem Unfall an einem Stauende auf der Autobahn 8 in Schwaben ist die Strecke Richtung München zwischenzeitlich voll gesperrt gewesen. Eine 21-Jährige habe den stockenden Verkehr übersehen und sei nach links ausgewichen, um dem Auto vor ihr nicht aufzufahren, teilte die Polizei mit. Dadurch prallte sie auf Höhe der Anschlussstelle Burgau (Landkreis Günzburg) gegen die Betonwand und zwei weitere Fahrzeuge. Die Fahrzeuge blockierten die Straße. Leicht verletzt wurden die 21-Jährige sowie ein 72-Jähriger. Rund eine Stunde war die A8 Richtung München gesperrt.