Zwei Verletzte: Transporter prallt gegen Lichtmast und löst Unfallserie aus

Zwei Menschen leicht verletzt

Ein 46 Jahre alter Autofahrer bemerkte den umgestürzten Lichtmast zu spät und prallte frontal dagegen. Hinter ihm fuhr ein 29-Jähriger auf den Wagen auf und verletzte sich leicht. Der 39 Jahre alte Fahrer des Kleintransporters sei mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher. Er roch den Angaben der Polizei zufolge nach Alkohol, es wurde eine Blutabnahme angeordnet, wie es hieß. Die Verkehrspolizei ermittele unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs unter Alkoholeinfluss. Der Verkehr sei leicht beeinträchtigt worden. Die Polizei schätzte den Schaden auf mehrere 10.000 Euro.