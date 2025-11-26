Am Mittwochmorgen, kurz nach 7 Uhr, kam es auf der B89 zwischen Häselrieth und Ebenhards zu einem Verkehrsunfall mit einem Kleinwagen. Nach Angaben der Polizei geriet das Fahrzeug aus unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich dort drei- bis viermal. Das Auto blieb auf einer Wiese liegen.



Zwei junge Menschen, die auf dem Weg zur Berufschule waren, wurden bei dem Unfall verletzt und ins Krankenhaus nach Hildburghausen gebracht. Die Feuerwehr Hildburghausen sicherte die Einsatzstelle ab und räumte die Unfallstelle.



Während des Einsatzes musste die B89 im Berufsverkehr voll gesperrt werden, was zu Verkehrsbehinderungen führte. Das Fahrzeug hatte Totalschaden.