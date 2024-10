Dingolfing (dpa/lby) - Ein 77 Jahre alter Falschfahrer ist bei einem Unfall auf der Autobahn 92 bei Dingolfing tödlich verletzt worden. Sein Wagen stieß frontal mit einem in Richtung München fahrenden Auto zusammen, wie die Polizei mitteilte. Die beiden Menschen in dem entgegenkommenden Fahrzeug seien nur verhältnismäßig leicht verletzt worden und kamen ins Krankenhaus. Die Autobahn wurde an der Unfallstelle voll gesperrt und der Verkehr in Richtung München ausgeleitet. Die Sperrung sollte noch bis zum Abend andauern.