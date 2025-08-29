Eine Autofahrerin ist am Freitag um die Mittagszeit auf der L 1026 am Emberg mit ihrem Pkw in die Leitplanke gefahren. Der Wagen war in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen – und nach der Kollision auf die Fahrbahn „zurückgeschnippt“, wie eine Polizeisprecherin auf Anfrage der Redaktion sagte. Die Frau aus Schmalkalden-Meiningen wurde bei dem Unfall leicht verletzt, aber auf eigenen Wunsch nicht ins Krankenhaus gebracht.