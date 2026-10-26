Erlangen - Eine Autofahrerin soll auf der Autobahn 3 bei Erlangen gewendet haben, um dem Stau nach einem Unfall zu entgehen. Dabei kam es zu einem weiteren Unfall mit mehreren Verletzten, wie die Verkehrspolizei mitteilte.
Ein Lkw fährt auf der A3 in Mittelfranken auf ein Pannenfahrzeug auf, sieben Menschen werden verletzt. Kurz darauf sorgt ein Wendemanöver für einen weiteren Unfall.
Erlangen - Eine Autofahrerin soll auf der Autobahn 3 bei Erlangen gewendet haben, um dem Stau nach einem Unfall zu entgehen. Dabei kam es zu einem weiteren Unfall mit mehreren Verletzten, wie die Verkehrspolizei mitteilte.
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Der Wagen der Frau stieß demnach mit einem Lastwagen und zwei Autos zusammen. Die Fahrerin wurde laut Polizei leicht bis mittelschwer verletzt. Es gab eine weitere verletzte Person. Ein weiterer Lastwagen wurde durch herumfliegende Teile beschädigt. Die Frau war der Polizei zufolge für etwa zwei Kilometer als Geisterfahrerin unterwegs.
Bei dem ersten Unfall am frühen Morgen war ein Lastwagen auf ein Pannenfahrzeug auf dem Seitenstreifen aufgefahren. Dabei wurden sieben Menschen leicht bis mittelschwer verletzt, wie die Polizei mitteilte.
Die A3 ist derzeit in Richtung Würzburg voll gesperrt, wie ein Sprecher der Verkehrspolizei mitteilte. Die Sperrung soll vermutlich bis zum Nachmittag andauern. Der Verkehr wird bei der Anschlussstelle Erlangen West abgeleitet. Es kommt nach Polizeiangaben derzeit zu einem leichten Rückstau. In Fahrtrichtung Regensburg ist eine Spur gesperrt.
Der Lastwagen geriet nach dem Auffahrunfall in die Mittelschutzplanke und verkeilte sich dort. Seine Bergung dauert an.