Der Wagen der Frau stieß demnach mit einem Lastwagen und zwei Autos zusammen. Die Fahrerin wurde laut Polizei leicht bis mittelschwer verletzt. Es gab eine weitere verletzte Person. Ein weiterer Lastwagen wurde durch herumfliegende Teile beschädigt. Die Frau war der Polizei zufolge für etwa zwei Kilometer als Geisterfahrerin unterwegs.