Zwei Tote: Polizei: Zwangsräumung stand in Esslingen bevor

Esslingen - Dem Brand mit zwei Toten in einem Wohnhaus in Esslingen gingen nach Polizeiangaben Mietstreitigkeiten voraus. Bei dem Feuer hatten die Einsatzkräfte am Morgen zwei Tote gefunden - den 31-jährigen Sohn des Hauseigentümers und einen ebenfalls in dem Gebäude wohnenden, 61 Jahre alten Mieter. Der Mietvertrag des 61-Jährigen sei bereits seit längerem vom Vermieter gekündigt worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Die Zwangsräumung der Wohnung habe "offenbar" für den Folgetag angestanden.