Austragungsort der Biathlon-Weltmeister in diesem Jahr ist erstmals Lenzerheide in der Schweiz. Die Welttitelkämpfe beginnen am 12. Februar. Nach ein paar Tagen Erholung an den Stützpunkten wird sich die deutsche Mannschaft in Antholz auf die WM vorbereiten. Am vergangenen Wochenende bei der Generalprobe für den Jahreshöhepunkt schürten dort einzig Franziska Preuß und Youngster Selina Grotian echte Medaillenhoffnungen, erreichten aber dann ihr Belastungslimit. Zeitweise mussten bei den Weltcuprennen von Antholz gleich sechs Stützen des potenziellen WM-Aufgebots passen.