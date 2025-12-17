Mit insgesamt drei Veranstaltungen präsentiert sich das Sonneberger Stadtgebiet am kommenden Wochenende als lebendiger Treffpunkt für alle, die sich gemeinsam auf das nahende Weihnachtsfest einstimmen möchten. In Neufang, der Sonneberger Altstadt und in Köppelsdorf laden Vereine, Ehrenamtliche und Initiativen zu liebevoll gestalteten Weihnachtsfeiern ein – jede mit ihrem ganz eigenen Charakter, aber alle getragen von Gemeinschaftssinn, Tradition und festlicher Vorfreude.