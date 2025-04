Ausgebildet in Knabenchören wie dem Dresdner Kreuzchor hat Sänger Billy Andrews seine Leidenschaft zur Musik längst zum Beruf gemacht. In seinen Shows vereint er klassische Musik mit Rock- und Popelementen. In Ilmenau kommt das so gut an, dass er sogar ein Zusatzkonzert geben wird. Darüber, was seine Shows so besonders machen und warum ihm klassische Musik auch im 21. Jahrhundert noch liegt, haben wir mit ihm gesprochen.