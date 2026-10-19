Zwei Schwerverletzte: Autofahrer bringt Motorradfahrer zu Fall und flüchtet

Der Fahrer eines schwarzen Autos war den Angaben zufolge am frühen Sonntagmorgen auf nasser Fahrbahn im Kurvenbereich auf die Spur des Motorrads geraten. Um eine Kollision zu verhindern, wich der 52-Jährige demnach mit seiner Maschine aus, verlor die Kontrolle, prallte gegen eine Schutzplanke und stürzte. Der Autofahrer sei mit seinem Fahrzeug weitergefahren.