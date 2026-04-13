Nach Angaben der Polizei kollidierten im Kreuzungsbereich am Abzweig in Richtung Crock zwei Autos, vermutlich weil die Vorfahrt missachtet wurde. Eine Person wurde in ihrem Fahrzeug eingeschlossen und konnte sich nicht selbstständig befreien. Sie wurde von der Feuerwehr gerettet. Dafür entfernten die Einsatzkräfte mit hydraulischen Rettungsgeräten die Tür und führten anschließend eine patientenschonende Rettung durch.