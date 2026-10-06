Zwei Opfer: Gefährlichste Herbstfalle schlägt bei Sonneberg zu

Ebenfalls 2019 übersah eine junge Autofahrerin in Bad Salzungen beim Linksabbiegen wegen der tief stehenden Sonne einen entgegenkommenden Wagen. Beide Fahrzeuge wurden zerstört, ein Fahranfänger kam ins Krankenhaus.

Und schon 2015 wurde in Rudolstadt ein 17-jähriger Fußgänger schwer verletzt, als ihn eine Autofahrerin erfasste. Auch damals erklärte die Fahrerin, den Jugendlichen wegen der blendenden Sonne nicht gesehen zu haben.

Die unterschätzte Gefahr am Herbsthimmel

Viele Autofahrer kennen das Problem: Die Sonne steht morgens und abends tief über dem Horizont und verwandelt die Windschutzscheibe in eine grelle Lichtwand. Laut ADAC wird die Unfallgefahr durch Blendung häufig unterschätzt. Tatsächlich gab es deutschlandweit im Jahr 2025 insgesamt 3409 Unfälle mit Personenschaden aufgrund tief stehender Sonne. Das waren deutlich mehr als im Vorjahr mit 2456 Fällen.

Besonders kritisch sind Kurven, Kuppen, Kreuzungen sowie Ein- und Ausfahrten. Wer geblendet wird, erkennt Ampeln, Verkehrszeichen, Radfahrer oder Fußgänger oft erst im letzten Moment.

So schützen sich Autofahrer vor Sonnenblendung

Gerade im Herbst und Winter sollten Autofahrer einige einfache Regeln beachten, die der ADAC auflistet:

Frontscheibe sauber halten Schmutz, Staub und Schlieren verstärken die Blendwirkung erheblich. Deshalb sollten Innen- und Außenseite der Scheiben regelmäßig gereinigt werden.

Scheibenwischer prüfen Alte Wischerblätter ziehen Schlieren und verschlechtern die Sicht. Im Zweifel lieber früher wechseln.

Sonnenbrille bereitlegen Eine saubere, möglichst entspiegelte Sonnenbrille kann die Blendung deutlich reduzieren. Sobald die Blendung vorbei ist, sollte sie wieder abgenommen werden.

Abstand vergrößern Wer geblendet wird, hat weniger Reaktionszeit. Ein größerer Sicherheitsabstand verschafft wichtige Reserven. https://www.insuedthueringen.de/inhalt.unfall-auf-dem-doellberg-freies-wort-hat-den-ersthelfer-gefunden.d05eba4b-94eb-4c07-baf7-375c712c451e.html

Geschwindigkeit anpassen Schon eine Sekunde Blindflug bedeutet bei 50 km/h rund 14 Meter Strecke ohne klare Sicht. Deshalb Tempo reduzieren.

Licht einschalten Tagfahrlicht oder Abblendlicht sorgen dafür, dass das eigene Fahrzeug von anderen Verkehrsteilnehmern besser erkannt wird.

Aufrecht sitzen Viele Fahrer sitzen zu tief. Dann scheint die Sonne unter der Sonnenblende hindurch direkt ins Gesicht. Eine aufrechtere Sitzposition kann helfen.

Vorausschauend fahren Nicht nur die eigene Sicht ist eingeschränkt. Auch Gegenverkehr, Radfahrer oder Fußgänger können durch die Sonne geblendet sein und unerwartet reagieren.

Mit den tiefer werdenden Sonnenständen nimmt die Gefahr auf den Straßen jetzt wieder zu. Gerade auf Landstraßen rund um Gefell, Schleiz, Bad Lobenstein oder am Rennsteig können wenige Sekunden Blendung ausreichen, um die Orientierung zu verlieren. Der Unfall vom Montag endete ohne Verletzte. Er zeigt aber, wie schnell die Herbstsonne zur Unfallursache werden kann.