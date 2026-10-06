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Zwei Opfer Gefährlichste Herbstfalle schlägt bei Sonneberg zu

Kurven, Kuppen, Abendsonne: Südthüringens Straßen werden wieder stärker zur Unfallfalle. Ein Crash bei Gefell zeigt ein Risiko, das immer wieder Menschen gefährdet.

Zwei Opfer: Gefährlichste Herbstfalle schlägt bei Sonneberg zu
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Tiefstehende Sonne ist für zahlreiche Unfälle verantwortlich. Es gibt einige Tipps, wie sich Autofahrer schützen können. Foto: picture-alliance / dpa/dpaweb/Werner Baum

Die tief stehende Herbstsonne ist für Autofahrer tückischer als Nebel. Wie gefährlich ein kurzer Moment der Blendung werden kann, zeigte sich am Montagabend bei Gefell.

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Kurz nach 18 Uhr war eine 83-jährige Autofahrerin auf der Heubischer Straße in Richtung Heubisch (Landkreis Sonneberg) unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei geriet sie vermutlich wegen der tief stehenden Sonne auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß ihr Wagen mit dem Auto einer 51-Jährigen zusammen.

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Verletzt wurde niemand. An beiden Fahrzeugen entstand jedoch erheblicher Sachschaden. Weil die Autos nicht mehr fahrbereit waren, mussten Abschleppdienste anrücken. Die Heubischer Straße war während der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten bis etwa 20.15 Uhr zeitweise voll gesperrt.

Unfall von Gefell ist kein Einzelfall

Der Unfall von Gefell ist kein Einzelfall. Tatsächlich zieht sich die tief stehende Sonne seit Jahren wie ein roter Faden durch die Unfallstatistiken in Thüringen. Die Folgen reichen von Blechschäden bis zu schweren Verletzungen.

Erst im März dieses Jahres wurde in Meiningen eine 80-jährige Fußgängerin schwer verletzt. Eine 75-jährige Autofahrerin wollte von der Sachsenstraße in die Ludwig-Chronegk-Straße abbiegen und übersah die Seniorin beim Überqueren der Fahrbahn. Als Ursache nannte die Polizei die tief stehende Sonne.

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Nur wenige Wochen später ereignete sich ebenfalls in Meiningen ein weiterer Unfall. Ein 56-jähriger Autofahrer wurde beim Einfahren von der „Rohrer Stirn“ von der tief stehenden Sonne geblendet und übersah einen Motorradfahrer. Der 58-Jährige wurde verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Besonders dramatisch verlief ein Unfall im Januar bei Eisfeld (Landkreis Hildburghausen). Auf der B89 geriet ein Auto offenbar wegen der Sonnenblendung von der Fahrbahn und landete im Straßengraben. Feuerwehr, Rettungswagen und sogar der Rettungshubschrauber Christoph 60 waren im Einsatz. Die Bundesstraße musste zeitweise gesperrt werden.

Vier Kleinkinder im Unfallautot

Auch im Ilm-Kreis spielte die Sonne möglicherweise eine Rolle. Zwischen Gügleben und Riechheim kam eine Autofahrerin mit ihrem Wagen von der Straße ab. Mit im Fahrzeug saßen vier Kleinkinder im Alter von null bis drei Jahren. Alle Kinder sowie die Mutter wurden verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

Dass die Gefahr keineswegs neu ist, zeigen ältere Fälle: In Saalfeld wurde 2021 eine 85-jährige Fußgängerin mit ihrem Rollator von einer Autofahrerin erfasst und schwer verletzt. Die Fahrerin gab an, durch die Sonne geblendet worden zu sein.

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Bereits 2019 führte Sonnenblendung bei Sitzendorf und Unterweißbach zu einer Kettenreaktion mit drei beteiligten Fahrzeugen. Vier Menschen wurden verletzt, der Schaden belief sich auf rund 15.000 Euro.

Ebenfalls 2019 übersah eine junge Autofahrerin in Bad Salzungen beim Linksabbiegen wegen der tief stehenden Sonne einen entgegenkommenden Wagen. Beide Fahrzeuge wurden zerstört, ein Fahranfänger kam ins Krankenhaus.

Und schon 2015 wurde in Rudolstadt ein 17-jähriger Fußgänger schwer verletzt, als ihn eine Autofahrerin erfasste. Auch damals erklärte die Fahrerin, den Jugendlichen wegen der blendenden Sonne nicht gesehen zu haben.

Die unterschätzte Gefahr am Herbsthimmel

Viele Autofahrer kennen das Problem: Die Sonne steht morgens und abends tief über dem Horizont und verwandelt die Windschutzscheibe in eine grelle Lichtwand. Laut ADAC wird die Unfallgefahr durch Blendung häufig unterschätzt. Tatsächlich gab es deutschlandweit im Jahr 2025 insgesamt 3409 Unfälle mit Personenschaden aufgrund tief stehender Sonne. Das waren deutlich mehr als im Vorjahr mit 2456 Fällen.

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Besonders kritisch sind Kurven, Kuppen, Kreuzungen sowie Ein- und Ausfahrten. Wer geblendet wird, erkennt Ampeln, Verkehrszeichen, Radfahrer oder Fußgänger oft erst im letzten Moment.

So schützen sich Autofahrer vor Sonnenblendung

Gerade im Herbst und Winter sollten Autofahrer einige einfache Regeln beachten, die der ADAC auflistet:

  • Frontscheibe sauber halten Schmutz, Staub und Schlieren verstärken die Blendwirkung erheblich. Deshalb sollten Innen- und Außenseite der Scheiben regelmäßig gereinigt werden.
  • Scheibenwischer prüfen Alte Wischerblätter ziehen Schlieren und verschlechtern die Sicht. Im Zweifel lieber früher wechseln.
  • Sonnenbrille bereitlegen Eine saubere, möglichst entspiegelte Sonnenbrille kann die Blendung deutlich reduzieren. Sobald die Blendung vorbei ist, sollte sie wieder abgenommen werden.
  • Abstand vergrößern Wer geblendet wird, hat weniger Reaktionszeit. Ein größerer Sicherheitsabstand verschafft wichtige Reserven. https://www.insuedthueringen.de/inhalt.unfall-auf-dem-doellberg-freies-wort-hat-den-ersthelfer-gefunden.d05eba4b-94eb-4c07-baf7-375c712c451e.html
  • Geschwindigkeit anpassen Schon eine Sekunde Blindflug bedeutet bei 50 km/h rund 14 Meter Strecke ohne klare Sicht. Deshalb Tempo reduzieren.
  • Licht einschalten Tagfahrlicht oder Abblendlicht sorgen dafür, dass das eigene Fahrzeug von anderen Verkehrsteilnehmern besser erkannt wird.
  • Aufrecht sitzen Viele Fahrer sitzen zu tief. Dann scheint die Sonne unter der Sonnenblende hindurch direkt ins Gesicht. Eine aufrechtere Sitzposition kann helfen.
  • Vorausschauend fahren Nicht nur die eigene Sicht ist eingeschränkt. Auch Gegenverkehr, Radfahrer oder Fußgänger können durch die Sonne geblendet sein und unerwartet reagieren.

Mit den tiefer werdenden Sonnenständen nimmt die Gefahr auf den Straßen jetzt wieder zu. Gerade auf Landstraßen rund um Gefell, Schleiz, Bad Lobenstein oder am Rennsteig können wenige Sekunden Blendung ausreichen, um die Orientierung zu verlieren. Der Unfall vom Montag endete ohne Verletzte. Er zeigt aber, wie schnell die Herbstsonne zur Unfallursache werden kann.