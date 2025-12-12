Düsseldorf - Die Backstreet Boys verlängern ihre Konzertreihe in Deutschland im kommenden Jahr. Die US-Band hat zwei weitere Konzerte in Düsseldorf für den 3. und 4. Oktober angekündigt. Es sind Zusatzshows für die bislang sechsteilige Konzertreihe "Into The Millenium - Live in Germany", die ab 25. September im Düsseldorfer Stadion stattfinden soll. Laut Angaben des Veranstalters Live Nation sind es die einzigen Auftritte der Backstreet Boys in Europa.
Zwei neue Termine Backstreet Boys kündigen Zusatzshows in Düsseldorf an
dpa 12.12.2025 - 16:45 Uhr