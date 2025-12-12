Zwei neue Termine: Backstreet Boys kündigen Zusatzshows in Düsseldorf an

Düsseldorf - Die Backstreet Boys verlängern ihre Konzertreihe in Deutschland im kommenden Jahr. Die US-Band hat zwei weitere Konzerte in Düsseldorf für den 3. und 4. Oktober angekündigt. Es sind Zusatzshows für die bislang sechsteilige Konzertreihe "Into The Millenium - Live in Germany", die ab 25. September im Düsseldorfer Stadion stattfinden soll. Laut Angaben des Veranstalters Live Nation sind es die einzigen Auftritte der Backstreet Boys in Europa.