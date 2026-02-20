Im Meininger Ortsteil Dreißigacker sollen zwei neue Bushaltestellen entstehen. Sie werden die bisherigen an der Haltestelle „Am Wasserturm“ ersetzen. Auf jeder Straßenseite entsteht eines der Buswartehäuschen. Dazu gehören jeweils sogenannte Kasseler Borde und Blindenleiteinrichtungen. Das beschloss der Stadtrat Meiningen in seiner jüngsten Sitzung. Der Bau dieser barrierefreien Haltestellen wird durch das Land Thüringen gefördert. Werden diese zeitnah bereitgestellt, dann soll der Bau noch in diesem Jahr erfolgen.